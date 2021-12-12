Ломаченко дважды просил угол Комми остановить бой после глубокого нокдауна

Василий Ломаченко одержал свою 16-ю победу на профессиональном ринге. Соперником украинца был 34-летний Ричард Комми.

Климас: Ломаченко показал себя на ринге джентльменом

Боксеры провели 12-раундовый поединок, а победу Ломаченко одержал по единогласному решению судей. Эгис Климас, менеджер Василия, прокомментировал победу украинского боксера.

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Седьмой раунд мог стать роковым для Комми. Украинец отправил соперника в глубокий нокдаун. Однако ганец смог выбраться из него и выстоять весь поединок. Отметим, что после этого эпизода Ломаченко обратился к команде соперника с призывом остановить бой. Но те проигнорировали совет боксера из Украины.

Климас назвал Ломаченко джентльменом, который не стал добивать своего соперника.

Это было очень хорошее выступление. Ломаченко показал себя на ринге джентльменом. Василию было жаль этого парня, и из-за этого он повел себя по-джентльменски. Если вы видели, Ломаченко дважды просил угол Комми остановить поединок. Он спрашивал: "Вы прекратите бой или хотите, чтобы я и дальше наносил ему вред?",

– сказал менеджер.

Эгис не понимает, почему угловые не остановили избиение. Менеджер украинского боксера удивлен крепостью Ричарда, которому удалось выбраться из нокдауна и продолжить противостояние.

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