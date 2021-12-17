Ломаченко довел до слез соперника: видео эмоций Комми после поражения

Василий Ломаченко перебоксировал Ричарда Комми в Нью-Йорке. Ганский боксер не смог сдержать слез после поражения.

Комми дал слабину

Top Rank в твиттере опубликовала видео из раздевалки ганского боксера. Ричард Комми дал волю эмоциям после поражения от Василия Ломаченко.

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Ганец не сдержал слез. Успокаивал его Андреа Розье, который словами решил поддержать боксера.

Посмотри на меня, я горжусь тобой. Ты понял меня? Я горжусь тобой. Он победил, мы были ненамного хуже, я уже еще горжусь тем, что ты сделал. У тебя сердце Льва,

– сказал наставник.

Видео эмоций Комми

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