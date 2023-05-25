Ломаченко должен уйти из бокса и не возвращаться, – экс-чемпион мира Малиньяджи

Бывший чемпион мира в полулегком весе Пол Малиньяджи поделился своим видением относительно будущего Василия Ломаченка. Он считает, что после поражения от Хейни путь боксера с украинским паспортом в боксе должен закончиться.

По мнению Пола, в свои 35 лет Ломаченко отдаляется от пика своей формы, несмотря на то, что бой с Хейни был конкурентным. Ломаченко обманули судьи поэтому бокс не заслуживает таких людей.

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Ни один боксер не заслуживает нечестного отношения

Даже величайшие бойцы в истории не избежали несправедливого судейства в их боях. Малиньяджи вспомнил Пернелла Виттакера, которого огорчили в бою против Хулио Сезара Чавеса, когда тот должен был нанести чемпиону первое поражение.

История с Роем Джонсом также показательна, его дисквалифицировали с Монтелем Гриффином, хотя он считался неуязвимым.

Коронация Ломаченко должна была наступить в 35 лет, когда он завоевал звание абсолютного чемпиона в легком весе и ушел. У великих бойцов воруют момент, чтобы поставить жирную точку в их карьере. После этого они должны уйти и никогда не возвращаться,

– резюмировал экс-чемпион.

К слову. Бой против Хейни был уже второй попыткой Ломаченка стать абсолютным чемпионом. Впервые он уступил Теофимо Лопесу.

После боя против Хейни команда Василия подала жалобу на результат, так как Ломаченко был шокирован результатом судей.

Впрочем, уже есть информация, что менеджер Василия отправил письма боксерским ассоциациям на счет реванша, поэтому мечта Ломы о чемпионстове все еще жива.