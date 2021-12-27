Ломаченко четко дал понять, что хочет сразиться с Камбососом за титулы, – президент Top Rank

Василий Ломаченко сделал все для того, чтобы получить титульный бой и вернуть утраченные пояса. Украинский боксер стремится выйти в ринг против нового абсолютного чемпиона мира по легкому весу Джорджа Камбососа.

Дюбеф: Ломаченко хочет вернуть титулы

Президент Top Rank Тодд Дюбеф рассказал о самом интересном для Ломаченко сопернике. Логично, что им стал именно австралийский боксер.

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По его словам, Василий четко дал понять всему миру, какие у него планы. Украинец готов вернуть титулы, которые потерял в бою с Теофимо Лопесом. Правда, американец провалил первую защиту поясов. Президент Top Rank даже заговорил о возможной дате проведения поединка.

Ломаченко очень ясно дал понять нам и своей команде, что он хочет подраться с Камбососом. Мы стараемся обсудить с ними поединок в первой части следующего года,

– сказал Дюбеф.

Руководитель промоутерской организации увлекается карьерой украинца. Он назвал Ломаченко примером для подражания. Василий уже в своем втором поединке после перехода из любителей сражался за титул.

Дюбеф вспомнил о двух победах украинского боксера в 2021 году. Президент Top Rank заявил, что Ломаченко из бойцов, которые никогда не отказывались от предложений соперников.

2021-й год в исполнении Ломаченко

Украинец дважды выходил на ринг после горького поражения от Теофимо Лопеса, которое было в 2020 году. Сначала "жертвой" Ломаченко стал соперник из Японии Массаиош Накатани. Василий одержал победу техническим нокаутом.

А уже в декабре праздновал победу над ганцем Ричардом Комми. Ломаченко провел 12-раундовый поединок, в котором судьи отдали ему победу.