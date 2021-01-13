Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес в последнее время тепло отзывается о Василии Ломаченко. Американец не хочет, чтобы украинец покидал его дивизион.

Американец откровенно рассказал об этом в интервью ютуб-каналу iFL TV. Теофимо Лопес видит в выступлениях Василия Ломаченко в легком весе выгоду для себя.

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По его словам, все с кем будет драться Ломаченко будут иметь немалые проблемы. У боксера из Украины есть достаточно сил, чтобы дойти до поставленной цели – быть абсолютным чемпионом в легком весе или в любой другой. Лопес уверен, что украинец сможет победить любого соперника в этом дивизионе.

"Я надеюсь Ломаченко останется в легком весе, чтобы продолжать пугать соперников. Дэвис, Гарсия и Хейни счастливые боксеры из-за того, что мне удалось победить украинца. Они сильно боялись Василия, но теперь могут забыть о нем. Поэтому мы не слышим имя Ломаченко. Но, это неуважение к боксеру, который был лидером pound-for-pound. Даже Боб Арум говорил, что украинец лучше Мухаммеда Али или хотя бы близок к нему", – заявил Теофімо.