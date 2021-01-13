Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Теофімо Лопес останнім часом тепло відгукується про Василя Ломаченка. Американець не хоче, щоб українець покидав його дивізіон.

Американець відверто розповів про це у інтерв'ю ютуб-каналу iFL TV. Теофімо Лопес вбачає у виступах Василя Ломаченка у легкій вазі вигоду для себе.

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Заява Лопеса

За його словами, всі з ким буде битись Ломаченко будуть мати чималі проблеми. У боксера з України є достатньо сил, щоб дійти до поставленої цілі – бути абсолютним чемпіоном у легкій вазі чи у будь-якій іншій. Лопес впевнений, що українець зможе перемогти будь-якого суперника у цьому дивізіоні.

"Я сподіваюсь Ломаченко залишиться у легкій вазі, щоб продовжувати лякати суперників. Девіс, Гарсія та Хейні є щасливими боксерами через те, що мені вдалось перемогти українця. Вони сильно боялись Василя, але тепер можуть забути про нього.Тому ми не чуємо ім'я Ломаченка. Але, це неповага до боксера, який був лідером pound-for-pound. Навіть Боб Арум говорив, що українець кращий за Мухаммеда Алі або хоча б близький до нього", – заявив Теофімо.