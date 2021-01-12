Болельщики несправедливо забыли о Ломаченко – он побьет всех остальных бойцов, – Лопес
Окрыленный победой над Василием Ломаченко американский боксер Теофимо Лопес до сих пор не может забыть об украинце. Абсолютный чемпион мира в каждом интервью вспоминает об украинце. Лопес то критикует Ломаченко, то поет ему дифирамбы.
Почему болельщик не рядом с ним сейчас?
На этот раз 23-летний Лопес заявил, что болельщики несправедливо забыли о Ломаченко. Об этом сообщает Fightnews.info.
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Болельщики несправедливо забыли о Ломаченко. Они поддерживали его все время. Почему же они не рядом с ним сейчас? Потому что он проиграл?,
– сказал Лопес.
Американский боксер, говоря о Ломаченко, не смог не похвалить себя. Также Лопес в очередной раз заговорил о гонораре за бой, который, похоже, не устраивает его.
"Но Ломаченко потерпел поражение не от мешка, он сражался против бойца, который знает, что делает на ринге. У меня оказались самые большие яйца в легком весе. Знаете почему? Потому что я вышел на бой несмотря на то, какой ценой это обошлось. Я потерял от 800 до 1 миллиона долларов, но я сделал ставку, так как я рискую в своей жизни. Это главное, ради этого я и живу", – отметил боксер.
По мнению Лопеса, Ломаченко – второй сильнейший боксер легкого веса.
Я думаю, многим нужно остановиться и отдать должное Ломаченко. Я все еще думаю, что он побьет всех остальных бойцов. Поэтому я и поставил его на второе место в легком весе,
– резюмировал американец.
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