Ломаченко боявся: Лопес-старший про ідеальний бій сина проти українця
Теофімо Лопес-старший продовжує захоплюватись перемогою свого сина над Василем Ломаченком. Американець вважає, що цей бій був ідеальним, щоб завершити його нокаутом.
У ніч з 17 на 18 жовтня Теофімо Лопесу вдалось завдати поразки Василю Ломаченку та забрати з-під носа українця звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі. Лопес-старший не перестає захоплюватись звитягою сина. Враженнями американець поділився у інтерв'ю ютуб-каналу Johnny’s Fight Palace.
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Страх українця
Тренер зізнався, що у другому раунді Теофімо майже вдалось покласти Ломаченка на канвас. Але українець постійно відходив у сторону, щоб ухилитись від ударів суперника.
Американцю ж вдалось декілька разів влучити у бокову частину голови. Після цих ударів Василь повністю відчув потужність Лопеса-молодшого, яка змусила боксера з України дещо втратити рівновагу на ринзі.
"Ломаченко боявся Теофімо. Це був ідеальний бій для нашої команди, щоб здобути перемогу нокаутом. Вся справа у його стилі – вперед-назад, вперед-назад. Але в останніх восьми раундах цей засранець рухався лише назад", – підсумував Лопес-старший.
Ломаченко – Лопес: головне про бій
- Боксери провели на ринзі всі 12 раундів, але за рішенням суддівських записок перемогу здобув американець.
- Все б нічого, якби оцінки жінки-судді Ледерман значно не відрізнялись від балів інших рефері. Джулі віддала Ломаченку лише один раунд у бою. Після чого українська сторона різко висловилась у її сторону. Менеджер Ломаченка взагалі заявив, що зробить все можливе, щоб вона більше не судила бої за участю його боксерів.
- Після поєдинку обидва спортсмени були прооперовані.
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