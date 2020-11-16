Теофімо Лопес-старший продовжує захоплюватись перемогою свого сина над Василем Ломаченком. Американець вважає, що цей бій був ідеальним, щоб завершити його нокаутом.

У ніч з 17 на 18 жовтня Теофімо Лопесу вдалось завдати поразки Василю Ломаченку та забрати з-під носа українця звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі. Лопес-старший не перестає захоплюватись звитягою сина. Враженнями американець поділився у інтерв'ю ютуб-каналу Johnny’s Fight Palace.

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Страх українця

Тренер зізнався, що у другому раунді Теофімо майже вдалось покласти Ломаченка на канвас. Але українець постійно відходив у сторону, щоб ухилитись від ударів суперника.

Американцю ж вдалось декілька разів влучити у бокову частину голови. Після цих ударів Василь повністю відчув потужність Лопеса-молодшого, яка змусила боксера з України дещо втратити рівновагу на ринзі.

"Ломаченко боявся Теофімо. Це був ідеальний бій для нашої команди, щоб здобути перемогу нокаутом. Вся справа у його стилі – вперед-назад, вперед-назад. Але в останніх восьми раундах цей засранець рухався лише назад", – підсумував Лопес-старший.

Ломаченко – Лопес: головне про бій