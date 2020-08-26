Ломаченко анонсировал премьеру фильма о своем легендарном тренере: видео трейлера
Чемпион WBO, WBC и WBA в легком весе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) анонсировал выход фильма о своем отце, который является тренером боксера. Премьера ленты состоится 29 августа.
Фильм об Анатолии Ломаченко выйдет под названием "Папаченко". Трейлер выложил в свой Instagram сам Василий Ломаченко.
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Режиссером ленты стал Сергей Долбилов. "Папаченко" стал лауреатом Миланского фестиваля спортивных фильмов в 2019 году. Его презентация планировалась перед боем с Теофимо Лопесом, но поединок был перенесен.
Тренерская карьера Анатолия Ломаченко
- Ломаченко-старший сыграл ведущую роль в подготовке национальной сборной Украины по боксу. В частности готовил сборную к чемпионату мира по боксу 2011 года, где Украина завоевала первенство, а также к Олимпийским играм 2012 года, где сборная заняла второе место.
- К первым ярким победам на любительском ринге Ломаченко привел сына еще в далеком 2004 году, выиграв с ним чемпионат Украины и чемпионат Европы среди кадетов в категории до 46 кг
- Далее карьера Василия Ломаченко пошла стремительно вверх. Он 6 раз становился чемпионом Украины, дважды чемпионом мира, олимпийским чемпионом и обладателем одной из самых престижных индивидуальных наград в любительском боксе Кубок Вэла Баркера, который вручается наиболее техническому боксеру олимпийского турнира. Все это Василий достиг под чутким руководством именно своего отца Анатолия Ломаченко.
- После Игр в Лондоне в октябре 2012 года помогал сыну и всей команде "Украинские атаманы" в подготовке к выступлениям в WSB. По окончанию сезона сын перешел в профессиональный бокс, а он стал его главным тренером.
- В 2016 году боксерский портал SecondsOut назвал Анатолия Ломаченко лучшим тренером мира по итогам всего года. А основатель компании Top Rank Боб Арум и вообще отмечал, что Ломаченко-старший – лучший тренер мира в течение нескольких лет.