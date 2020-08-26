Чемпион WBO, WBC и WBA в легком весе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) анонсировал выход фильма о своем отце, который является тренером боксера. Премьера ленты состоится 29 августа.

Фильм об Анатолии Ломаченко выйдет под названием "Папаченко". Трейлер выложил в свой Instagram сам Василий Ломаченко.

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Режиссером ленты стал Сергей Долбилов. "Папаченко" стал лауреатом Миланского фестиваля спортивных фильмов в 2019 году. Его презентация планировалась перед боем с Теофимо Лопесом, но поединок был перенесен.

Тренерская карьера Анатолия Ломаченко