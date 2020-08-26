Чемпіон WBO, WBC і WBA у легкій вазі Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) анонсував вихід фільму про свого батька, який водночас є тренером боксера. Прем'єра стрічки відбудеться 29 серпня.

Фільм про Анатолія Ломаченка вийде із назвою "Папаченко". Трейлер виклав у свій Instagram сам Василь Ломаченко. Читайте також: Буде гаряче: з'явилося вогняне промо бою Ломаченка з Лопесом – відео Режисером стрічки став Сергій Долбілов. "Папаченко" став лауреатом Міланського фестивалю спортивних фільмів у 2019 році. Його презентація планувалася перед боєм з Теофімо Лопесом, але поєдинок був перенесений. Переглянути цей допис в Instagram August 29 MeGoGo Допис, поширений LOMA (@lomachenkovasiliy) 22 Сер 2020 р. о 9:56 PDT Тренерська кар'єра Анатолія Ломаченка Ломаченко-старший відіграв провідну роль у підготовці національної збірної України з боксу. Зокрема готував збірну до чемпіонату світу з боксу 2011 року, де Україна виборола першість, а також до Олімпійських ігор 2012 року, де збірна посіла друге місце.

До перших яскравих перемог на аматорському ринзі Ломаченко привів сина ще в далекому 2004 році, вигравши з ним чемпіонат України і чемпіонат Європи серед кадетів в категорії до 46 кг

Далі кар'єра Василя Ломаченка пішла стрімко вгору. Він 6 разів ставав чемпіоном України, двічі чемпіоном світу, олімпійським чемпіоном та володарем однієї з найпрестижніших індивідуальних нагород у аматорському боксі Кубок Вела Баркера, який вручається найбільш технічному боксеру олімпійського турніру. Всі це Василь досягнув під пильним керівництвом саме свого батька Анатолія Ломаченка.

Після Ігор в Лондоні в жовтні 2012 року допомагав синові і всій команді "Українські отамани" у підготовці до виступів в WSB. По закінченню сезону син перейшов у професійний бокс, а він став його головним тренером.

У 2016 році боксерський портал SecondsOut назвав Анатолія Ломаченка найкращим тренером світу за підсумками всього року. А засновник компанії Top Rank Боб Арум і взагалі зазначав, що Ломаченко-старший – найкращий тренер світу протягом декількох років.