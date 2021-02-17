Сегодняшний день является выдающимся для одного из титулованных украинских боксеров современности и мог бы стать выдающимся для Украины в целом. Однако не сложилось. Сегодня, 17 февраля, свое 33-летие празднует Василий Ломаченко, который за несколько лет успел стать легендой мирового бокса и гордостью Украины, а позже проиграть все пояса и скатиться к заигрыванию с "русским миром".

Хотя начинал свой боксерский путь Василий довольно стремительно. Мальчику из Белгород-Днестровского в Одесской области просто судьба шептала: "Ты станешь известным спортсменом". Так как отец Василия – известный легендарный тренер боксерского клуба, а мать – мастер спорта по акробатике. Уже в 6 лет неизвестный мальчик Василий вышел на ринг, а в 2008-м на Олимпиаде в Пекине за него болела вся Украина. Особенно, учитывая победу над россиянином Альбертом Селимовым и досрочно завершенный финальный бой.

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В Украину тогда Василий Ломаченко вернулся настоящей звездой, а Белгород-Днестровский стал городом, который воспитал титулованного боксера. Дальше были только победы и одно поражение. И то скорее из-за судейской ангажированности. В марте 2014 года, на ринге украинец сошелся с мексиканцем Орландо Салидо. Последний вел откровенно грязный бой, но рефери этого не замечал. В конце концов Салидо присудили победу.

Тогда, в начале российской агрессии, украинцам для поднятия духа и гордости за свою нацию как никогда нужны были победы. Поэтому поражение Василия все восприняли, как свое собственное, и откровенно сочувствовали падению Ломаченко.

Такая поддержка лишь придала крылья боксеру. Так как следующие 10 боев он ни разу не проиграл. А в 2017-м его признало лучшим из лучших авторитетное издание The Ring.

Впрочем каждого спортсмена вдохновляют на победы его же соотечественники, которые, как никто другой, болеют за каждую победу и сочувствуют поражениям, как то было в 2104-м. И уже в январе 2020-го Ломаченко эту мощную поддержку украинцев потерял в один миг.

Василий публикует в инстаграме видео с российским спецназом на религиозную и военную тематику. На кадрах присутствует спецназ России, а в конце автор видео благодарит "вежливых людей", которые захватывали украинский Крым. Таким образом, на 6 году войны украинский боксер так "зашкварился", что не усматривал ничего плохого в том, чтобы "гордиться" теми, кто убивает его соотечественников...

На боксера, ожидаемо обрушился шквал, а он в ответ начал оправдываться. Но в итоге украинцы так и не простили Василию такого предательства и отвернулись от боксера. Отвернулась от него и удача. В прошлом году осенью Ломаченко потерял все свои чемпионские пояса. В октябре он проиграл бой американцу Теофимо Лопесу. И до сих пор пытается добиться реванша, о котором не договаривались...

Поэтому в день рождения хочется пожелать Василию Ломаченко стать настоящим украинцем, понять наконец, что заигрывание с "русским миром" и принесло в его жизнь наибольшее поражение, опомниться и вернуть себе достоинство. Тогда, возможно, украинцы простят ему факап и снова поддержат. А с поддержкой вернутся и чемпионские пояса…