Сьогоднішній день є визначним для одного з титулованих українських боксерів сучасності і міг би стати визначним для України в цілому. Проте не склалося. Сьогодні, 17 лютого, своє 33-річчя святкує Василь Ломаченко, який за кілька років встиг стати легендою світового боксу та гордістю України, а пізніше програти всі пояси та скотитися до загравання з "русским миром".

Хоча починав свій боксерський шлях Василь доволі стрімко. Хлопчику з Білгород-Дністровського на Одещині просто доля шепотіла – ти станеш відомим спортсменом. Адже батько Василя – відомий легендарний тренер боксерського клубу, а мати – майстер спорту з акробатики. Вже у 6 років невідомий хлопчик Василь вийшов у ринг, а у 2008-му на Олімпіаді у Пекіні за нього вболівала вся Україна. Особливою, враховуючи перемогу над росіянином Альбертом Селімовим та достроково завершений фінальний бій.

​До теми Василю Ломаченку – 33: історія успіху та найкращі бої видатного боксера

В Україну тоді Василь Ломаченко повернувся справжньою зіркою, а Білгород-Дністровський став містом, яке виховало титулованого боксера. Далі були самі лише перемоги й одна поразка. І та, радше через суддівську заангажованість. В березні 2014 року, на рингу українець зійшовся з мексиканцем Орландо Салідо. Останній вів відверто брудний бій, та рефері цього не помічав. Зрештою Салідо присудили перемогу.

Тоді, на початках російської агресії, українцям, для підняття духу та гордості за свою націю, як ніколи потрібні були перемоги. Тому поразку Ломаченка всі сприйняли як свою власну і відверто співчували падінню Ломаченка.

Така підтримка лише надала крила боксеру. Адже наступні 10 боїв він жодного разу не програв. А у 2017-му його визнало кращим з кращих авторитетне видання The Ring.

Втім кожного спортсмена надихають на перемоги його ж співвітчизники, які, як ніхто інший, вболівають за кожну перемогу та співчувають поразкам, як то було у 2104-му. І вже у січні 2020-го Ломаченко цю потужну підтримку українців втратив в одну мить.

Зимового дня Василь публікує у інстаграмі відео з російським спецназом на релігійну і військову тематику. На кадрах присутній спецназ Росії, а в кінці автор відео дякує "ввічливим людям", які захоплювали український Крим. Так, на 6 році війни український боксер так "зашкварився", що не вбачав нічого поганого у тому, щоб "пишатися" тими, хто вбиває його співвітчизників…

На боксера, очікувано, обвалився шквал, а він у відповідь почав виправдовуватися. Та зрештою українці так і не пробачили Василю такої зради і відвернулися від боксера. Відвернулася від нього і вдача. Восени минулого року Ломаченко втратив всі свої чемпіонські пояси. У жовтні він програв бій американцю Теофімо Лопесу. І до сьогодні намагається добитися реваншу, про який не домовлялися…

Тож, у день народження, хочеться побажати Василю Ломаченку стати справжнім українцем, збагнути нарешті, що загравання з "русским миром" принесло і в його життя найбільшу поразку, схаменутися і повернути собі гідність. Тоді, можливо, українці пробачать йому факап та знову підтримають. А з підтримкою повернуться і чемпіонські пояси…