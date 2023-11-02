Логроньес – Валенсия 0:2

Голы: Госальбес, 45+1, Диего Лопес, 88

Травмы двух центрфорвардов Валенсии Уго Дуро и Альберто Мари заставили наставника "летучих мышей" Рубена Бараху выпустить с первых минут матча Романа Яремчука. Украинский форвард в который раз пытался застолбить за собой место в основе, пишет 24 Канал.

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Неубедительный матч Яремчука

Поединок против Логроньеса, который представляет 4-й по силе дивизион Испании, не оказался легкой прогулкой для Валенсии. Хотя первый мяч побывал в сетке ворот уже на 12-й минуте, однако арбитр отменил гол из-за игры рукой футболиста "летучих мышей".

На 32-й минуте поединка Яремчук увидел перед собой горчичник. Украинский форвард ударил локтем в лицо сопернику.

Впрочем, до перерыва гости успели забить гол в раздевалку. Яремчук пытался ворваться в штрафную, но защитник Логроньеса сумел отобрать мяч. После серии рикошетов полосатый попал к Госальбесу, который точно пробил по воротам.

За 3 минуты до завершения поединка Бараха заменил Яремчука. И тотчас Валенсия забила второй гол. Результативным ударом отличился Диего Лопес.

В итоге Валенсия одержала победу со счетом 2:0. Роман Яремчук получил от SofaScore отметку 6,6 балла.

Таким образом Роман Яремчук сыграл уже свой 6 матч за Валенсию. В графе результативных действий форварда остались нули.

Видеообзор матча Логроньєс – Валенсия