Логроньєс – Валенсія 0:2

Голи: Госальбес, 45+1, Дієго Лопес, 88

Травми двох центрфорвардів Валенсії Уго Дуро та Альберто Марі змусили наставника "кажанів" Рубена Бараху випустити з перших хвилин матчу Романа Яремчука. Український форвард вкотре намагався застовпити за собою місце в основі, пише 24 Канал.

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Непереконливий матч Яремчука

Поєдинок проти Логроньєса, який представляє 4-й за силою дивізіон Іспанії, не виявився легкою прогулянкою для Валенсії. Хоча перший м'яч побував у сітці воріт вже на 12-й хвилині, проте арбітр скасував гол через гру рукою футболіста "кажанів".

На 32-й хвилині поєдинку Яремчук побачив перед собою гірчичник. Український форвард вдарив ліктем в обличчя супернику.

Втім, до перерви гості встигли забити гол в роздягальню. Яремчук намагався увірватися в штрафний майданчик, але захисник Логроньєса зумів відібрати м'яч. Після серії рикошетів смугастий потрапив до Госальбеса, який точно пробив по воротах.

За 3 хвилини до завершення поєдинку Бараха замінив Яремчука. І одразу ж Валенсія забила другий гол. Результативним ударом відзначився Дієго Лопес.

У підсумку Валенсія здобула перемогу з рахунком 2:0. Роман Яремчук отримав від SofaScore оцінку 6,6 бала.

Таким чином, Роман Яремчук зіграв вже свій 6 матч за Валенсію. У графі результативний дій форварда залишилися нулі.

Відеоогляд матчу Логроньєс – Валенсія