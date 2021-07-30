Артем Лобов выступал в смешанных единоборствах с 2010 года. За это время успел сменить три весовые категории (от полулегкого до легкой веса). Входил в команду Конора МакГрегора.

В смешанных единоборствах провел 30 боев, выиграв лишь 13 из них. Еще 15 боев он проиграл.

Далее перешел в кулачные бои. Выиграв два первых боя, бросил вызов украинскому боксеру Денису Беринчику. Бой состоялся 21 июля 2021 года. Беринчик уверенно победил соперника – на пятый раунд Лобов уже не вышел.

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Стоит отметить, что Артем Лобов родился 11 августа 1986 года в русском Нижнем Новгороде (тогда город назывался Горький). В 14 лет вместе с семьей перебрался в Аргентину, а через два года – в Ирландию, где он получил местное гражданство. Несмотря на это, в смешанных единоборствах известен под прозвищем "Русский молот" (Russian Hammer)