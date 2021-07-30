Артем Лобов виступав у змішаних єдиноборствах з 2010 року. За цей час встиг змінити три вагові категорії (від напівлегкої до легкої). Входив до команди Конора МакГрегора.

У змішаних єдиноборствах провів 30 боїв, вигравши лише 13 з них. Ще 15 боїв він програв.

Далі перейшов у кулачні бої. Вигравши два перші бої, кинув виклик українському боксеру Денису Берінчику. Бій відбувся 21 липня 2021 року. Берінчик впевнено переміг суперника – на п'ятий раунд Лобов вже не вийшов.

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Варто відзначити, що Артем Лобов народився 11 серпня 1986 року в російському Новому Новгороді (тоді місто називалося Горький). У 14 років разом з родиною перебрався до Аргентини, а через два роки – до Ірландії, де він отримав місцеве громадянство. Попри це, в змішаних єдиноборствах відомій під прізвиськом "російський молот" (Russian Hammer)