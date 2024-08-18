ЛНЗ – Рух 3:1

Голы: Тилль, 72, Пасич, 82, Яшари, 90+8, (с пен.) – Квасница, 51

Перед матчем в Черкассах львовский Рух остался без семи игроков основы. Из-за переполненного лазарета Виталию Пономареву пришлось делать вынужденные изменения в составе, пишет 24 Канал.

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Волевая победа ЛНЗ

В первом тайме хозяева поля не сумели воспользоваться кадровыми проблемами гостей. После первых 45 минут на табло оставались нули.

В начале второй половины игры "желто-черные" вышли вперед. Квасница забил второй гол в сезоне после сольного прохода.

Подопечные испанского тренера Андреса Карраско долго не могли подобрать ключи к воротам Ледвия. Лишь на 72-й минуте Оливье Тилль мощным ударом сравнял счет.

Через десять минут мяч во второй раз оказался в сетке ворот Руха – отличился Геннадий Пасич.

В компенсированное время арбитр указал на одиннадцатиметровую отметку за фол Дидыка. Пенальти четко реализовал Яшари.

В итоге ЛНЗ одержал волевую победу со счетом 3:1.

Видеообзор матча ЛНЗ – Рух