ЛНЗ – Рух 3:1
Голи: Тілль, 72, Пасіч, 82, Яшарі, 90+8, (з пен.) – Квасниця, 51
Перед матчем в Черкасах львівський Рух залишився без семи гравців основи. Через переповнений лазарет Віталію Пономарьову довелося робити вимушені зміни в складі, пише 24 Канал.
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Вольова перемога ЛНЗ
У першому таймі господарі поля не зуміли скористатися кадровими проблемами гостей. Після перших 45 хвилин на табло залишалися нулі.
На початку другої половини гри "жовто-чорні" вийшли вперед. Квасниця забив другий гол в сезоні після сольного проходу.
Підопічні іспанського тренера Андреса Карраско довго не могли підібрати ключі до воріт Ледвія. Лише на 72-й хвилині Олів'є Тілль потужним ударом зрівняв рахунок.
Через десять хвилин м'яч вдруге опинився у сітці воріт Руху – відзначився Геннадій Пасіч.
У компенсований час арбітр вказав на одинадцятиметрову позначку за фол Дідика. Пенальті чітко реалізував Яшарі.
У підсумку ЛНЗ здобув вольову перемогу з рахунком 3:1.
Відеоогляд матчу ЛНЗ – Рух
- Черкаська команда у трьох матчах чемпіонату заробила шість очок та піднялася на шосте місце.
- Львівський Рух завершив безпрограшну гостьову серію, яка складалася з чотирьох матчів. В турнірній таблиці Рух розташувався на 10-й сходинці.