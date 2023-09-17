ЛНЗ – Рух 1:0

Гол: Норенков, 36

Львовский Рух удивило оживил спуртом на старте чемпионата. Некоторое время подопечные Пономарева даже возглавляли турнирную таблицу УПЛ, пишет 24 Канал.

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Результативные замены тренеров

Первые минуты матча не порадовали зрителей опасными моментами. Команды больше уделяли внимание построению защитных редутов, чем атакующим действиям.

На 36-й минуте левый латераль ЛНЗ Денис Норенков обокрал 19-летнего Слюбика, вышел на свидание с голкипером Руха и сильно пробил в левый нижний угол.

Оказавшись в роли догоняющих, львовяне пошли вперед. Неплохие моменты лишились Рунича и Сапуги, но первый тайм так и закончился со счетом 1:0.

Во втором тайме тренер Руха Пономарев провел двойную замену, выпустив Таллеса и Квасницу. Именно 20-летний джокер стал героем эпизода на 63-й минуте. Быстроногий вингер получил мяч на правом фланге, приблизился к воротам и технически пробил в дальний угол ворот.

После забитого гола игра еще больше оживилась. Опасные моменты появлялись у ворот обеих команд. За 5 минут до завершения матча нападающий ЛНЗ Максим Прядун, появившийся на поле во втором тайме, лучше всех сориентировался в штрафной и забил победный гол.

В итоге команда Дулуба одержала первую домашнюю победу. В турнирной таблице черкащане поднялись с 15-й на 10-ю строчку.

Львовский Рух потерпел первое поражение в чемпионате. У подопечных Пономарева остается 11 очков в активе. В турнирной таблице Рух опустился на 5-е место.

Видеообзор матча ЛНЗ – Рух