ЛНЗ – Рух 1:0

Гол: Норенков, 36

Львівський Рух здивував жвавим спуртом на старті чемпіонату. Певний час підопічні Пономарьова навіть очолювали турнірну таблицю УПЛ, пише 24 Канал.

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Результативні заміни тренерів

Перші хвилини матчу не порадували глядачів небезпечними моментами. Команди більше приділяли увагу побудові захисних редутів, ніж атакувальним діям.

На 36-й хвилині лівий латераль ЛНЗ Денис Норенков обікрав 19-річного Слюбика, вийшов на побачення з голкіпером Руха та сильно пробив у лівий нижній кут.

Опинившись в ролі наздоганяючих, львів'яни пішли вперед. Непогані моменти втратили Руніч та Сапуга, але перший тайм так і закінчився з рахунком 1:0.

В другому таймі тренер Руха Пономарьов провів подвійну заміну, випустивши Таллеса та Квасницю. Саме 20-річний джокер став героєм епізоду на 63-й хвилині. Прудконогий вінгер отримав м'яч на правому фланзі, наблизився до воріт і технічно пробив у дальній кут воріт.

Після забитого голу гра ще більше пожвавилася. Небезпечні моменти з'являлися біля воріт обох команд. За 5 хвилин до завершення матчу нападник ЛНЗ Максим Прядун, який з'явився на полі в другому таймі, краще за всіх зорієнтувався в штрафному майданчику і забив переможний гол.

У підсумку команда Дулуба здобула першу домашню перемогу. В турнірній таблиці черкащани піднялися з 15-ї на 10-ту сходинку.

Львівський Рух зазнав першої поразки в чемпіонаті. У підопічних Пономарьова залишається 11 очок в активі. В турнірній таблиці Рух опустився на 5-те місце.

Відеоогляд матчу ЛНЗ – Рух