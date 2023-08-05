Минай – ЛНЗ 0:3

Голы: Бойко, 45, Прядун, 54, Наумец, 79.

На этой неделе в УПЛ проходят матчи 2 тура сезона 2023-2024. В первом матче субботы между собой сошлись потенциальные аутсайдеры турнира – Минай принимал новичка чемпионата ЛНЗ, пишет 24 канал.

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Оба клуба стартовали с поражений. Закарпатцы разгромно уступили Динамо, тогда как клуб из Черкасс не смог ничего сделать с Черноморцем. В отчетной игре Минай не мог рассчитывать на основного вратаря Бандуру из-за изъятия в Киеве.

Матч проходил при ровной игре, но ЛНЗ куда чаще напрягал запасного кипера закарпатцев Ольхового. Это помогло команде Ковпака за час игры оформить комфортное преимущество.

Перед перерывом Бойко решил выстрелить на удачу из-за пределов штрафной. Ольховой явно проспал удар, пропустив его в ближний угол.

Видео гола Бойко:

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А уже в начале второго тайма Савин воспользовался несобранностью обороны Миная, перехватил мяч и пробил в штангу. На добивании первым был Прядун. Минай пытался вернуться в игру, но ресурса для этого не нашлось.

Видео гола Прядуна:

А вот ЛНЗ смог довести счет до разгрома. После идеальной контратаки свой первый гол за черкасскую команду забил Наумец. Таким образом, подопечные Ковпака одерживают свою дебютную победу в УПЛ.

Видео гола Наумца:

Справка. В следующем туре ЛНЗ сыграет на выезде против Кривбасса. В свою очередь Минай ожидает домашняя игра против вицечемпиона УПЛ Днепра-1.