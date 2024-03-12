ЛНЗ Черкассы – Днепр-1 1:1

Голы: Салиху, 57 – Филиппов, 47

Дебютант УПЛ принимал одного из лидеров сезона-2023/2024. Это была вторая очная встреча соперников в нынешней кампании и снова команды не смогли определить сильнейшего, пишет 24 Канал.

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Днепряне ухудшили шансы на чемпионство

Первый тайм прошел почти без голевых моментов. Команды на двоих нанесли лишь один удар в створ ворот, поэтому он закончился закономерно сухими 0:0.

Начало же второй 45-минутки началось с быстрого гола Днепра-1. Гости провели атаку левым флангом, которая завершилась прострелом 18-летнего Рамика Гаджиева на линию вратарской, где Александр Филиппов лучше всех разобрался в ситуации и забил свой 30-й мяч в УПЛ.

Впрочем преимущество команды Юрия Максимова продержалось лишь 10 минут. Сергей Горбунов едва не "привез" гол, отдав неточную передачу на вратаря, но все закончилось угловым. С него черкасский коллектив и сравнял счет. Хайдин Салиху точным ударом завершил розыгрыш стандарта после передачи Арада Бара.

После этого ни одна команда не смогла выйти вперед, хотя коллектив Олега Дулуба был чуточку ближе к победе. В итоге – боевая ничья 1:1.

Смотрите видео голов с матча ЛНЗ – Днепр-1

Справка. После завершения поединка ЛНЗ смог подняться на одну строчку в турнирной таблице и сейчас занимает восьмое место, Днепр-1 остался на третьем месте.