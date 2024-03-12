ЛНЗ Черкаси – Дніпро-1 1:1

Голи: Саліху, 57 – Філіппов, 47

Дебютант УПЛ приймав одного з лідерів сезону-2023/2024. Це була друга очна зустріч суперників у нинішній кампанії та знову команди не змогли визначити сильнішого, пише 24 Канал.

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Дніпряни погіршили шанси на чемпіонство

Перший тайм пройшов майже без гольових моментів. Команди на двох нанесли лише один удар у площину воріт, тож він закінчився закономірно сухими 0:0.

Початок же другої 45-хвилинки розпочався зі швидкого гола Дніпра-1. Гості провели атаку лівим флангом, яка завершилася прострілом 18-річного Раміка Гаджиєва на лінію воротарської, де Олександр Філіппов найкраще розібрався у ситуації та забив свій 30-й м'яч в УПЛ.

Утім перевага команди Юрія Максимова трималася лише 10 хвилин. Сергій Горбунов ледь не "привіз" гол, віддавши неточну передачу на воротаря, але все закінчилося кутовим. З нього черкаський колектив і зрівняв рахунок. Хайдін Саліху влучним ударом завершив розіграш стандарту після передачі Арада Бара.

Після цього жодна команда не спромоглася вийти уперед, хоча колектив Олега Дулуба був трішки ближчим до перемоги. У результаті – бойова нічия 1:1.

Дивіться відео голів з матчу ЛНЗ – Дніпро-1

Довідка. Після завершення поєдинку ЛНЗ зміг піднятися на одну сходинку в турнірній таблиці й наразі посідає восьме місце, Дніпро-1 залишився на третьому місці.