Молодежная сборная Украины готовится к проведению своего второго матча по отбору на Евро-2025. Команда U-21 в четверг, 12 октября, померяется силами с Люксембургом, пишет 24 канал.

По теме Люксембург и Англия, берегитесь: сборная Украины объявила заявку на матчи отбора к Евро-2025

Неубедительный старт Мельгосы

В новый цикл украинцы вступили в обновленном виде и с новым тренером. Летом сборная U-21 стала полуфиналистом Евро, после чего Руслан Ротань покинул команду. На его место пришел испанец Уная Мельгоса.

Пока команда при его руководстве не сильно впечатляет. В товарищеском матче с Германией "сине-желтые" уступили 0:2. В стартовом же туре квалификации Украина лишь минимально одолела аутсайдера группы Северную Ирландию.

Теперь же нашей команде снова ждет битва с андердогом. Хотя Люксембург взял три очка в матче с североирландцами, после этого команда уступила Англию.

Прогноз Favbet

Ожидается, что Украину считают явным фаворитом встречи. Коэффициент на успех команды Уная Мельгосы составляет всего 1,17, тогда как на Люксембург можно поставить за 18,50. Ничья же оценивается в 7:70.

Читайте также Молодежная сборная Украины начинает путь на Евро-2025: что нужно знать о квалификации и соперниках

При этом эксперты верят в результативную игру. На "тотал больше 2,5" можно поставить всего за 1,57, в то время как на ТМ – за 2,43. При этом не верят букмекеры и в гол Люксембурга – 2,49.

Напомним, что Украина попала в отборочную группу в Англию, Сербию, Люксембург, Северную Ирландию и Азербайджан. Первые места из каждой группы напрямую попадут на Евро U-21, равно как и три лучших вторых места. Остальные же вицечемпионы разыграют путевки на турнир в стыковых матчах.

Справка. Матч Люксембург – Украина состоится в четверг, 12 октября, в городе Эш-сюр-Альзетт на границе с Францией. Начало – в 20:30 по киевскому времени. Уже через четыре дня, 16 октября, Украина "примет" в словацком Кошице главного фаворита группы Англию.