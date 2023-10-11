Молодіжна збірна України готується до проведення свого другого матчу у відборі на Євро-2025. Команда U-21 у четвер, 12 жовтня, поміряється силами із Люксембургом, пише 24 канал.

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Непереконливий старт Мельгоси

У новий цикл українці вступили в оновленому вигляді та з новим тренером. Влітку збірна U-21 стала півфіналістом Євро, після чого Руслан Ротань залишив команду. На його місце прийшов іспанець Унаї Мельгоса.

Поки що команда за його керівництва не сильно вражає. У товариському матчі з Німеччиною "синьо-жовті" поступились 0:2. У стартовому ж турі кваліфікації Україна лише мінімально здолала аутсайдера групи Північну Ірландію.

Тепер же на нашу команду знову чекає битва із андердогом. Хоча Люксембург взяв три очки у матчі з північноірландцями, після цього команда поступилась Англії.

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Очікувано, що Україну вважають явним фаворитом зустрічі. Коефіцієнт на успіх команди Унаї Мельгоси становить всього 1,17, тоді як на Люксембург можна поставити за 18,50. Нічия ж оцінюється у 7.70.

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При цьому експерти вірять у результативну гру. На "тотал більше 2,5" можна поставити всього за 1,57, тоді як на ТМ – за 2,43. При цьому не вірять букмекери і у гол Люксембурга – аж 2,49.

Нагадаємо, що Україна потрапила у відбіркову групу до Англії, Сербії, Люксембурга, Північної Ірландії та Азербайджана. Перші місця з кожної групи напряму потраплять на Євро U-21, так само як і три найкращі других місця. Інші ж віцечемпіони розіграють путівки на турнір в стикових матчах.

Довідка. Матч Люксембург – Україна відбудеться у четвер, 12 жовтня, у місті Еш-сюр-Альзетт на кордоні із Францією. Початок – о 20:30 за київським часом. Вже за чотири дні, 16 жовтня, Україна "прийме" у словацькому Кошице головного фаворита групи Англію.