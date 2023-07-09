Топовая замена Рамосу: ПСЖ подписал чемпиона мира в составе сборной Франции
Источник:инстаграм ПСЖ
Люка Эрнандес решил покинуть Баварию, где не удалось закрепиться в основе из-за травм и высокой конкуренции. Защитник подкупил парижский клуб своей универсальностью.
Этим летом ПСЖ потерял одну из своих звезд Серхио Рамоса и Лионеля Месси. Чемпион мира-2022 решил не продлевать контракт с парижанами и перебрался в Интер Майами.
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Тем не менее, ПСЖ проводит активную трансферную кампанию на вход. Взамен испанцу парижане приобрели двух защитников. Эксигратора Интера Милана Скриньяра подписали бесплатно.
Также клуб объявил о подписании Люки Эрнандеса. Французский универсальный защитник перебрался из Баварии за 40 миллионов евро. Еще 5 миллионов мюнхенцы могут получить бонусы.
27-летний игрок поставил подпись под пятилетним контрактом. Люка отличается своей универсальностью, может сыграть как в центре обороны, так и на левом фланге.
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Напомним, что в прошлом сезоне ПСЖ выиграл чемпионат Франции и стал победителем Суперкубка страны. Зато в Лиге чемпионов французы потерпели неудачу, вылетев уже в 1/8 финала от Баварии.
История успеха Люки Эрнандеса
- Эрнандес родился в Марселе, но в 4 года переехал в Испанию, где и воспитывался.
- Люка является питомцем Атлетико, за который выступал с 2014 по 2019 годы
- Вместе с "матрасниками" Эрнандес выиграл Лигу Европы и Суперкубок УЕФА, а также выходил в финал Лиги чемпионов
- В 2019-м Люка перебрался в Баварию за 80 миллионов евро.
- В Мюнхене футболист выиграл десять трофеев, в том числе Лигу чемпионов в 2020-м
- Эрнандес дебютировал за сборную Франции в 2018 году и в том же году стал чемпионом мира
- На счету защитника 33 матча в футболке "Ле Блэ"
- У Люка есть брат Тео Эрнандес, который на год младше и успешно выступает за Милан
- Тео ныне является основным левым защитником сборной Франции, с которой стал вицечемпионом мира-2022.