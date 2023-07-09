Этим летом ПСЖ потерял одну из своих звезд Серхио Рамоса и Лионеля Месси. Чемпион мира-2022 решил не продлевать контракт с парижанами и перебрался в Интер Майами.

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Тем не менее, ПСЖ проводит активную трансферную кампанию на вход. Взамен испанцу парижане приобрели двух защитников. Эксигратора Интера Милана Скриньяра подписали бесплатно.

Также клуб объявил о подписании Люки Эрнандеса. Французский универсальный защитник перебрался из Баварии за 40 миллионов евро. Еще 5 миллионов мюнхенцы могут получить бонусы.

27-летний игрок поставил подпись под пятилетним контрактом. Люка отличается своей универсальностью, может сыграть как в центре обороны, так и на левом фланге.

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Напомним, что в прошлом сезоне ПСЖ выиграл чемпионат Франции и стал победителем Суперкубка страны. Зато в Лиге чемпионов французы потерпели неудачу, вылетев уже в 1/8 финала от Баварии.

История успеха Люки Эрнандеса