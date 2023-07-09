Цього літа ПСЖ втратив одну зі своїх зірок Серхіо Рамоса та Ліонеля Мессі. Чемпіон світу-2022 вирішив не продовжувати контракт з парижанами і перебрався у Інтер Маямі.

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Тим не менше, ПСЖ проводить активну трансферну кампанію на вхід. На заміну іспанцю парижани придбали двох захисників. Ексгравця Інтера Мілана Шкріньяра підписали безкоштовно.

Також клуб оголосив про підписання Люки Ернандеса. Французький універсальний оборонець перебрався з Баварії за 40 мільйонів євро. Ще 5 мільйонів мюнхенці можуть отримати бонусами.

27-річний гравець поставив підпис під п'ятирічним контрактом. Люка відрізняється своєю універсальністю, адже може зіграти як у центрі оборони, так і на лівому фланзі.

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Нагадаємо, що минулого сезону ПСЖ виграв чемпіонат Франції та став переможцем Суперкубка країни. Натомість в Лізі чемпіонів французи зазнали невдачі, вилетівши вже в 1/8 фіналу від Баварії.

Історія успіху Люки Ернандеса