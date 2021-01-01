Коронавирус, к сожалению, вновь активизировался в Великобритании, из-за чего на "Туманном Альбионе" под угрозой оказались спортивные события. Британские выходцы оказались под пристальным вниманием за рубежом. Суровость мер предосторожности на себе ощутил британский боксер Люк Кэмпбелл.

Кэмпбелл и Гарсия провели дуэль взглядов

Уже 2-го января битый Василием Ломаченко Люк Кэмпбелл проведет бой против Райана Гарсии. Боксеры провели необычную дуэль взглядов перед поединком. Об этом сообщает 24 канал.

Смотрите также Чемпион WBO японец Иока брутально избил соперника и сохранил титул: видео

Организаторы встречи решили не отменять традиционную дуэль взглядов. И в целях безопасности поместили между боксерами стекло. Это с юмором воспринял Гарсия.

Сперва он едва не завалил стекло на британца, положив на него руки. А потом, когда дуэль практически закончилась, попытался запугать Люка резким ударом.

Интересно, был бы Гарсия таким смелым, если бы стекла не было? В конце концов, это покажет бой.

Смотрите видео дуэли взглядов Кэмпбелла и Гарсии

К вниманию. Кэмпбелл и до сих пор непобедимый Гарсия проведут бой за титул временного чемпиона WBC. Обладателем пояса является Теофимо Лопес, отобравший чемпионский титул именно у Ломаченко. Следует заметить, что Ломаченко получил титул WBC в бою с Кэмпбеллом в 2019 году.