Битый Ломаченком британец Кэмпбелл провел необычную дуэль взглядов перед боем: видео
Коронавирус, к сожалению, вновь активизировался в Великобритании, из-за чего на "Туманном Альбионе" под угрозой оказались спортивные события. Британские выходцы оказались под пристальным вниманием за рубежом. Суровость мер предосторожности на себе ощутил британский боксер Люк Кэмпбелл.
Кэмпбелл и Гарсия провели дуэль взглядов
Уже 2-го января битый Василием Ломаченко Люк Кэмпбелл проведет бой против Райана Гарсии. Боксеры провели необычную дуэль взглядов перед поединком. Об этом сообщает 24 канал.
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Организаторы встречи решили не отменять традиционную дуэль взглядов. И в целях безопасности поместили между боксерами стекло. Это с юмором воспринял Гарсия.
Сперва он едва не завалил стекло на британца, положив на него руки. А потом, когда дуэль практически закончилась, попытался запугать Люка резким ударом.
Интересно, был бы Гарсия таким смелым, если бы стекла не было? В конце концов, это покажет бой.
Смотрите видео дуэли взглядов Кэмпбелла и Гарсии
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