В Токио (Япония) состоялся бой чемпиона мира по версии WBO во втором самом легком весе (до 52,2 кг) Кадзуто Иоки против Косеи Танаки. Поединок двух японцев завершился зрелищной победой Иоки.

Иока удержал рекорд

Претендент на титул начал бой агрессивно, пишет 24 канал. Он хорошо двигался по рингу, оказывал давление и удачно комбинировал.

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Иока изучил соперника за первые раунды и взялся за дело. В 4-м раунде чемпион убрал защиту претендента, акцентировано пробил хуком и разбил оппоненту нос.

В следующей трехминутке Иока отправил соперника в тяжелый нокдаун левым контрхуком, однако раздался спасительный для соискателя гонг.

В 6 раунде чемпион снова "посадил" оппонента на "пятую" точку левым хуком, но Танака поднялся.

В 8-м раунде Иока снова потряс Танаку левым хуком. Тот остался на ногах, но вовремя вмешался рефери и остановил схватку.

31yr old Kazuto Ioka (26-2, 15 KO's) with a masterful performance, dropping Kosei Tanaka (15-1) in the 5th and 6th rounds on his way to a TKO-8 victory to defend his WBO World super flyweight title in spectacular fashion in the New Years Eve grand gala in Tokyo, Japan pic.twitter.com/pQBz5UUAca — Tim - Boxeo 拳闘 Boxen бокс มวย Boks 拳击 Box (@TimBoxeo) December 31, 2020

Иока удержал рекорд и остался единственным боксером из Японии, которому удалось покорить 4 весовых дивизиона. Повторить достижение Иоки пытался именно Танака.