Чемпион WBO японец Иока грубо побил соперника и сохранил титул: видео
В Токио (Япония) состоялся бой чемпиона мира по версии WBO во втором самом легком весе (до 52,2 кг) Кадзуто Иоки против Косеи Танаки. Поединок двух японцев завершился зрелищной победой Иоки.
Иока удержал рекорд
Претендент на титул начал бой агрессивно, пишет 24 канал. Он хорошо двигался по рингу, оказывал давление и удачно комбинировал.
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Иока изучил соперника за первые раунды и взялся за дело. В 4-м раунде чемпион убрал защиту претендента, акцентировано пробил хуком и разбил оппоненту нос.
В следующей трехминутке Иока отправил соперника в тяжелый нокдаун левым контрхуком, однако раздался спасительный для соискателя гонг.
В 6 раунде чемпион снова "посадил" оппонента на "пятую" точку левым хуком, но Танака поднялся.
В 8-м раунде Иока снова потряс Танаку левым хуком. Тот остался на ногах, но вовремя вмешался рефери и остановил схватку.
Иока удержал рекорд и остался единственным боксером из Японии, которому удалось покорить 4 весовых дивизиона. Повторить достижение Иоки пытался именно Танака.
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