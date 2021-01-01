Коронавірус, на жаль, знову активізувався у Великій Британії, через що на "туманному Альбіоні" під загрозою опинилися спортивні події. Британські вихідці опинилися під пильною увагою за кордоном. Суворість запобіжних заходів на собі відчув британський боксер Люк Кемпбелл.

Кемпбелл і Гарсія провели дуель поглядів

Уже 2-го січня битий Василем Ломаченком Люк Кемпбелл проведе бій проти Раяна Гарсії. Боксери провели незвичну дуель поглядів перед поєдинком. Про це повідомляє 24 канал.

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Організатори зустрічі вирішили не скасовувати традиційну дуель поглядів. Та в цілях безпеки помістили між боксерами скло. Це з гумором сприйняв Гарсія.

Спершу він ледь не завалив скло на британця, поклавши на нього руки. А згодом, коли дуель практично закінчилася, спробував залякати Люка різким ударом.

Цікаво, чи був би Гарсія таким сміливим, якби скла не було? Зрештою, це покаже бій.

Дивіться відео дуелі поглядів Кемпбелла і Гарсії

До уваги. Кемпбелл та досі непереможний Гарсія проведуть бій за титул тимчасового чемпіона WBC. Володарем поясу є Теофімо Лопес, який відібрав чемпіонський титул саме у Ломаченка. Слід зауважити, що Ломаченко здобув титул WBC у бою з Кемпбеллом у 2019 році.