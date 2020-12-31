Гонщик Льюис Хэмилтон отныне будет носить титул рыцаря. Британская королева Елизавета II присвоила ему соответствующий титул.

Информацию о присвоении титула рыцаря Льюису Хэмилтону официально обнародована на сайте правительства Британии. Хэмилтона награждают за достижения в автоспорте.

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Напомним, в 2020 году Хэмилтон выиграл свой седьмой титул чемпиона Формулы-1, повторив достижение легендарного Михаэля Шумахера. В то же время он побил рекорд немца по количеству побед, одержав 95.

Кроме того, Хэмилтон помог команде Mercedes получить седьмой подряд Кубок конструкторов.

Хэмилтон станет не первым представителем автоспорта, который получит титул рыцаря Британской империи. К нему такие звания получили Джеки Стюарт, Стерлинг Мосс, Фрэнк Уильямс, Патрик Хэд и Джек Брабхем.