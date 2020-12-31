Гонщик Льюїс Хемілтон відтепер носитиме титул лицаря. Британська королева Єлизавета II присвоїла йому відповідний титул.

Інформацію про присвоєння титулу лицаря Льюїсу Хемілтону офіційно оприлюднена на сайті уряду Британії. Хемілтона нагороджують за досягнення в автоспорті.

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Нагадаємо, у 2020 році Хемілтон виграв свій сьомий титул чемпіона ФОрмули-1, повторивши досягнення легендарного Міхаеля Шумахера. Водночас він побив рекорд німця за кількістю перемог, здобувши 95.

Окрім того, Хемілтон допоміг команді Mercedes здобути сьомий поспіль Кубок конструкторів.

Хемілтон стане не першим представником автоспорту, який отримає титул лицаря Британської імперії. До нього такі звання отримали Джекі Стюарт, Стерлінг Мосс, Френк Уільямс, Патрік Хед та Джек Брабхем.