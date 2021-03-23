Британский пилот Формулы-1 Льюис Хэмилтон отреагировал на драку слонов, которая произошла во время представления в казанском государственном цирке.

У себя в сторис инстаграма Хэмилтон сделал репост с аккаунта Karmagawa жестокого видео из Казанского цирка.

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Во многих странах, в том числе на родине Хэмилтона в Великобритании, животных запрещено использовать в цирках. Причина – жестокое обращение при дрессировке, а также тяжелые условия, в которых содержатся цирковые звери.

"Каждый день я просыпаюсь и вижу проявление человеческого насилия. Кто-нибудь знает, как можно остановить происходящее в России?"- написал Хэмилтон.

Что случилось в казанском цирке

Инцидент произошел в воскресенье, 21 марта. Во время выступления один слон повалил другого на борт манежа и попытался затоптать. Дрессировщики с большим трудом отогнали животных друг от друга. Никто из зрителей не пострадал.

Видео драки слонов