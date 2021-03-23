Британський пілот Формули-1 Льюїс Хемілтон відреагував на бійку слонів, яка сталася під час представлення у казанському державному цирку.

У себе в сторіс інстаграму Хемілтон зробив репост з акаунта Karmagawa жорстокого відео з казанського цирку.

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У багатьох країнах, у тому числі на батьківщині Хемілтона у Великобританії, тварин заборонено використовувати в цирках. Причина – жорстоке поводження при дресируванні, а також важкі умови, в яких містяться циркові звірі.

"Кожен день я прокидаюся і бачу прояв людського насильства. Хто-небудь знає, як можна зупинити те, що відбувається в Росії?" – написав Хемілтон.

Що трапилося у казанському цирку

Інцидент стався в неділю, 21 березня. Під час виступу один слон повалив іншого на борт манежу і спробував затоптати. Дресирувальники з великими труднощами відігнали тварин одна від одної. Ніхто з глядачів не постраждав.

Відео бійки слонів