Феррари готовит серьезные деньги: Льюис Хэмилтон близок к переходу в итальянскую команду

Боссы "конов" всерьез настроены сразиться за чемпионство следующего сезона. Для этого итальянцы готовы пригласить одного из рекордсменов Формулы-1.

Льюис Хэмилтон является одним из лучших пилотов в истории Формулы-1. Британец является семикратным чемпионом "королевской гонки". Это позволяет ему делить рекорд с Михаэлем Шумахером.

По теме Стихийное бедствие помешало: Формула-1 официально отменила Гран-при Эмилии-Романьи

Пока гонщик выступает за Мерседес, но его контракт с немецкой командой завершается в конце 2023 года. Британские СМИ сообщают, что в следующем сезоне Льюис может перебраться в другой коллектив.

Хэмилтон недоволен Мерседесом

Интерес к приглашению 38-летнего спортсмена проявляет итальянский концерн Феррари. Президент "лошадей" Джон Элканн тесно контактирует с Хэмилтоном, который в последнее время недоволен прогрессом Мерседес.

Феррари готов предложить Льюису зарплату в 40 миллионов фунтов в год. Правда, итальянская компания еще не решила, на чье место придет Хэмилтон. Одним из вариантов является партнерство с Шарлем Леклером.

Читайте также Женщины могут вернуться в Формулу-1 через три года: как раньше они выступали в Ф-1

Кого Льюис заменит в Ферраре

В таком случае Карлосу Сайнсу придется искать новый болид. Также есть вероятность летирования Хэмилтона с монегаском. В таком случае Леклер может стать пилотом Мерседеса. При этом Льюис может остаться в немецкой команде.

Все зависит от ближайших гран-при, где пилоты Мерседеса будут выступать на обновленных болидах. Если результаты Льюиса после этого улучшатся, Хэмилтон может продолжить выступления в немецком коллективе.

Текущий сезон пока неудачно складывается для британца. Льюис только один раз поднимался на подиум (2 место в Австралии). После пяти этапов Хэмилтон идет четвертым в личном зачете, отставая от лидера и действующего чемпиона Макса Ферстаппена на 63 балла.

Интересный факт. Пилот Феррари не выигрывал чемпионат по Формуле-1 с 2007 года. Тогда лучшим пилотом стал Кимми Райкконен. Тогда финн всего на один балл опередил как раз Хэмилтона, проводившего дебютный сезон.