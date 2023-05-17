Шестой этап Формулы-1 должен был начаться в пятницу, 19 мая, в итальянском городе Имоле. Однако непогода разрушила планы организаторов.

По теме Формула-1 возвращается: календарь гонки, составы команд и главные фавориты сезона-2023.

Второй отмененный этап за сезон

Из-за сильных дождей местные реки вышли из берегов. Северный регион Италии больше всего страдает от масштабных наводнений, которые уже унесли жизни 6 человек. Около 5 тысяч человек были эвакуированы из зоны затопления. Экстренные службы Италии вовлечены в преодоление последствий непогоды.

Наводнения наделали много бед / twitter.com/Agenzia_Ansa

На фоне стихийного бедствия руководство Формулы-1 приняло решение упразднить Гран-при Эмилии-Романьи.

"Я хочу выразить свою благодарность и восхищение невероятными экстренными службами, которые без устали работают, чтобы помочь нуждающимся в помощи и облегчить ситуацию – они герои, и вся Италия гордится ими.

Решение, которое было принято, правильно для всех местных общин и семьи Формулы-1, поскольку мы должны обеспечить безопасность и не создавать дополнительного бремени для власти, пока они имеют дело с этой ужасной ситуацией", – сказал президент Ф-1 Стефано Доменикали.

Таким образом, чемпионат Формулы-1 возьмет перерыв до этапа в Монако, который состоится 26 – 28 мая. Гран-при Эмилии-Романьи – второй этап, отмененный в нынешнем сезоне. В апреле не состоялся Гран-при Китая из-за последствий пандемии COVID-19.

К слову. Гран-при Эмилии-Романьи впервые попало в календарь Ф-1 в 2020 году. Гонки проходят на автодроме имени Энцо и Дино Феррари в Имоле. За три года существования гонки ее дважды выигрывал Макс Ферстаппен (2021, 2022) и однажды Льюис Хэмилтон (2020).