Титулованная спортсменка была одной из главных надежд на награды для Украины. Она выступала на своей коронной дистанции – 500 метров, пишет 24 Канал.

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Чемпионское выступление Лузан

Людмила Лузан уверенно отобралась в финал, выиграв предыдущие заезды. В решающем заплыве украинка снова была на высоте.

После близкой борьбы на первой половине дистанции, она уже в присущем для себя стиле смогла продемонстрировать великолепный финишный рывок. Людмила Лузан развила преимущество над ближайшей преследовательницей Марией Маильярд более чем в 2 секунды и стала чемпионкой мира.

Призеры чемпионата мира по гребле в каноэ-одиночках, 500 метров

Людмила Лузан (Украина) – 02:06.881 Мария Маильярд (Чили) – 02:08,912 Мария Бровкова (Казахстан) – 02:09,731

Отметим, что для Людмилы Лузан это уже четвертое в карьере "золото" чемпионатов мира. В 2022 году она выиграла одиночные заплывы на 500 и 1000 метров, а в 2021-м была лучшей в каноэ-двойке на 500 метров вместе с Анастасией Рыбачок.

Напомним, что на Олимпийских играх-2024 Лузан стала серебряным призером на той же дистанции в дуэте с Рыбачок.