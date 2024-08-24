Гребцы Юрий Вандюк и Павел Барсук выиграли бронзовую медаль в мировом первенстве среди мужчин в каноэ-двойке. На дистанции заплыва в тысячу метров украинцы показали третий результат, пишет 24 канал.

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Украинцы на чемпионате мира в Самарканде

Сегодня, 24 августа, состоялся финал чемпионата мира по гребле в Узбекистане. Украинские гребцы Юрий Вандюк и Павел Барсук заняли третье место, показав результат – 3:42,433. Украинцам немного не хватило, чтобы получить "серебро" мирового первенства.

В заплыве на тысячу метров на байдарках-двойках, участвовали также Александр Сиромятников и Владислав Волошин. К сожалению, украинцы не смогли получить медали, заняв 9 место. Такой же результат показала Анна Павлова в байдарке-одиночке.

25 августа, на чемпионате мира в Узбекистане, сразу в 11 заездах будут участвовать украинские гребцы. "Серебряные" призеры Олимпийских игр-2024 в Париже, Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок примут участие в мировом первенстве, но дистанции на пятьсот метров, как во Франции не будет.