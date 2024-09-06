Титулованная украинская теннисистка отложила свадьбу ради финала US Open
Людмила Киченок в паре с Аленой Остапенко выиграла Открытый чемпионат США по теннису в парном разряде. Ради решающего поединка украинская теннисистка даже внесла коррективы в личную жизнь.
Украинско-латвийская пара стала триумфаторкой розыгрыша US Open-2024. В решающем поединке Людмила Киченок и Алена Остапенко победили дуэт Кристины Младенович и Шуай Чжан, пишет 24 Канал.
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Киченок: Церемонию свадьбы пришлось перенести
После яркой победы Людмила поделилась подробностями из личной жизни. Оказывается, накануне финала у теннисистки была назначена свадьба.
Хочу поблагодарить всех, кто работал на этом турнире, и, конечно, моей команде также, которая сделала большую работу. Также благодарю своего парня, который уже мог быть моим мужем. У меня была назначена свадьба на среду, но церемонию пришлось перенести, потому что в этот день я играла полуфинал,
– рассказала Киченок.
Историческая победа Киченок
- Напомним, что Людмила Киченок в третий раз сыграла в финале турниров Grand Slam. В 2023 году она выиграла Уимблдон в миксте в паре с хорватом Мате Павичем.
- В 2024 году на Australian Open Людмила в паре с Остапенко сыграли в финале, где уступили тандему Се Шувэй (Китайский Тайбэй) / Элизе Мертенс (Бельгия).
- В целом для Украины это третья победа в турнирах уровня Grand Slam. В 2008 году сестры Алена и Катерина Бондаренко выиграли Australian Open в парном разряде.