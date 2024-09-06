Українсько-латвійська пара стала тріумфаторкою розіграшу US Open-2024. У вирішальному поєдинку Людмила Кіченок та Альона Остапенко перемогли дует Крістіни Младеновіч та Шуай Чжан, пише 24 Канал.

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Кіченок: Церемонію весілля довелося перенести

Після яскравої перемоги Людмила поділилася подробицями з особистого життя. Виявляється, напередодні фіналу у тенісистки було призначено весілля.

Хочу подякувати всім, хто працював на цьому турнірі, і, звісно, моїй команді також, яка зробила велику роботу. Також дякую своєму хлопцю, який вже міг бути моїм чоловіком. У мене було призначене весілля на середу, але церемонію довелося перенести, бо в цей день я грала півфінал,

– розповіла Кіченок.

Історична перемога Кіченок