Первая чемпионка Уимблдона из Украины: топ-факты о Людмиле Киченок, которая покорила Англию
Спортсменка из Днепра написала новую славную главу в истории украинского тенниса. Рассказываем о главных успехах в карьере Людмилы и ее пути к главному триумфу.
В пятницу произошло знаменательное событие для украинского тенниса. Людмила Киченок в паре с хорватом Мате Павичем стала чемпионкой Уимблдона в парном миксте.
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Для многих любителей тенниса, которые не очень глубоко разбираются в этой игре, имя Киченок не очень известно. 24 канал рассказывает об основных фактах о первой украинской чемпионке Уимблдона.
Десять фактов о Людмиле Киченок
Людмила является одной из сестер-близнецов. Ее родственница Надежда, с которой они родились 20 июля 1992 года в Днепре, также профессиональная теннисистка и тоже специализируется на парном разряде.
Сама же Людмила уже больше года играет только в паре. Последний матч в одиночном разряде спортсменка из Днепра провела еще в начале апреля 2022-го.
Киченок выиграла более 40 титулов: шесть трофеев в одиночном разряде и 36 – в парном. Впрочем, в финале турнира Grand Slam она играла впервые.
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Рекорды Украины на Grand Slam
Лучшим показателем в женском парном разряде был полуфинал Ролан Гаррос и Уимблдона в прошлом году вместе с Еленой Остапенко.
В парном миксте максимумом украинки был четвертьфинал. Его она достигла как раз с Мате Павичем в 2017 году. И тоже на Уимблдоне. Хорват был лидером парного рейтинга ATP и выигрывал парный турнир на Олимпийских играх-2020.
Киченок стала первой победительницей Уимблдона от Украины и третьим триумфатором Grand Slam. В 2009 году Алена и Екатерина Бондаренко выиграли парный женский турнир на Australian Open.
В общем-то только пять представителей Украины играли в финалах Grand Slam. Кроме Киченок и сестер Бондаренко, к этой стадии выходили:
- Андрей Медведев (Ролан Гаррос-1999 / мужской одиночный разряд)
- Елена Татаркова (Уимблдон-1999 /женский парный разряд)
- Татьяна Перебийнис (Уимблдон-2005 / парный смешанный разряд)
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В 2018 и 2019 годах Людмила выигрывала Итоговый турнир WTA в парном разряде. В первом случае она это сделала в дуэте со своей сестрой Надеждой, а через год – со словенкой Андреей Клепач.
Личные достижения за 2023 год
В апреле этого года 30-летняя Киченок получила предложение руки и сердца. Ее избранником стал Станислав Хмарский, бывший теннисист и тренер. В свое время Станислав работал с Мартой Костюк и Еленой Остапенко.
Сейчас Людмила идет на 15 месте в парном рейтинге WTA. Ее лучшим показателем была восьмая ступенька в феврале этого года. Суммарно за карьеру Киченок заработала 1,8 миллиона долларов призовыми.