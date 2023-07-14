Украинская теннисистка в паре с хорватом Мате Павичем обыграли китаянку Сюй Ифань и бельгийца Йорана Флигена – 6:4, 6:7, 6:3. Людмила Киченок победила в миксте на Уимблдоне-2023, пишет 24 Канал.

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Киченок: Я пыталась подбодрить людей в Украине своим выступлением

Украинская победа все-таки засияла на лондонском корте.

На церемонии награждения слово предоставили победителю микста. Людмила Киченок обратилась к украинским болельщикам и всем землякам.

Я пыталась подбодрить людей в Украине своим выступлением. Я надеюсь, что это им немного поможет, потому что они борются за свою свободу.

– сказала Людмила.

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После этих слов британская публика, стоя устроила овации украинцы. На что Киченок в микрофон поблагодарила зрителей, собравшихся на трибунах центрального корта.

Отметим, что местная публика очень тепло поддерживала всех украинских теннисисток по ходу Уимблдона-2023. Например, даже после поражения в полуфинале Свитолина покидала корт под безумные овации трибун и не смогла сдержать слез.