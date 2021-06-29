Накануне матча Украина – Швеция, который состоится во вторник, 29 июня, на стадионе в Глазго, Зеленский призвал украинцев поддержать нашу сборную в сети. Лозунгом флешмоба президент избрал слова: "вас на поле не будет 11, нас на поле будет 40 миллионов".

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Хэштеги флешмоба

#завтра_на_поле_их_будет_не_11

#завтра_нас_будет_40_миллионов

Кто присоединился к флешмобу

Посольство Украины в США

На странице ведомства в фейсбуке говорится, что "Посольство Украины в США присоединяется к флешмобу в поддержку украинской сборной по футболу, который запустил Президент Украины Владимир Зеленский".

Поддерживайте! Болейте за Украину! Go Ukraine,

– говорится в сообщении.

Дмитрий Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба опубликовал атмосферное видео с победного матча сборной. Чиновник отметил, что хочет, чтобы на этот раз было также. И победа вызвала бы такие же фантастические эмоции.

Алексей Чернышев

Политик Алексей Чернышев поделился фотографией, на которой позирует в форме сборной Украины по футболу. Он заметил, что этот наряд – особенный.

В этой форме наша сборная победила шведскую в 2012 году со счетом 2:1. Думаю, ни один из наших болельщиков не будет против повторения сценария. Ребята, удачи вам,

– заявил Чернышев.

Александр Пономарев

Певец Александр Пономарев на его сын Саша поддержали сборную на самокате. Ребята вместе спели "Оле оле оле, Украина чемпион".

Олег Немчинов

Министр Олег Немчинов заявил, что 29 июня Украина будет иметь шанс, которого не было еще никогда, и "мы должны победить наших шведских друзей". Политик вспомнил, что последний раз эти команды встречались во время проведения Евро в Украине в 2012 году".

Немчинов отметил, что тогда" Андрей Шевченко сделал двойной дубль, что обеспечило победу нашей сборной".

Сегодня Андрей Шевченко – тренер сборной Украины. Под его руководством наша сборная впервые пробилась в плей-офф чемпионата Европы. Итак, искренне желаю победу нашей команде,

– подчеркнул министр.

Оксана Маркарова

Госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что "вместе с Владимиром Зеленским, министром Дмитрием Кулебою и всеми коллегами и болельщиками, а также со всеми 40 миллионами украинцев в желто-голубом цвете душой будем на поле с нашей сборной".

Николай Тищенко

Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко отметил, что 29 июня в решающем матче на поле выйдут "наши украинские футбольные титаны". Политик пожелал успеха сборной и подчеркнул, что верит в победу.

Кроме того, Тищенко передал флешмоб Закарпатью.

Андрей Ермак

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заверил: для поддержки украинской сборной "лучше всего подойдут искренние слова поддержки от каждого".

Болеем за наших. Нас на поле будет не 11 игроков, а 40 миллионов. Сборная Украины, мы завтра будем твоими фанатами, мы будем с тобой все 90 минут. Будем вместе с тобой петь гимн Украины,

– подчеркнул политик.

Михаил Подоляк

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заметил, что "футбол – это некий целый безумный мир в целом сумасшедшем мире".

"Просто большая игра. Но иногда футбол – это также немножко политики, немножко возможностей, немножко глобальной рекламы и немножко действительных проявлений национального духа. Немножко всего того, что делает нас едиными и сильными", – рассказал политик.

Предстоящую встречу Украины и Швеции на поле Подоляк назвал "непростым матчем в непростые драматические времена". И это не только из-за пандемии коронавируса. Политик отметил, что слова Зеленского о 40 миллионах украинцев на футбольном поле являются очень меткими.

Потому что важно. Потому что единая страна. Потому что не совсем "просто игра в футбол",

– подытожил Подоляк.

Александр Скичко

Политик Александр Скичко также присоединился к флешмобу и записал видео в поддержку сборной Украины. Он призвал украинцев напомнить нашим футболистам, что "на поле их будет не 11, завтра нас будет 40 миллионов".

Ирина Билык

Ирина Билык отметила, что все украинцы должны болеть за нашу родную сборную. Певица отметила, что хочет, чтобы "наши ребята – настоящие украинцы победили".

Флешмоб от Зеленского: главное

Сборная Украины по футболу 29 июня поборется со Швецией за выход в 1/4 финала Евро-2020.

Накануне Владимир Зеленский записал обращение к сборной, в котором признался, что "завтра я буду обычным гражданином Украины, и я буду твоим фанатом".

Украинский лидер заверил футболистов: "вас на поле не будет 11, нас на поле будет 40 миллионов".

Кроме того, президент запустил соответствующий флешмоб.

Зеленский запустил флешмоб в поддержку сборной Украины: смотрите видео