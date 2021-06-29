Напередодні матчу Україна – Швеція, який відбудеться у вівторок, 29 червня, на стадіоні у Глазго, Зеленський закликав українців підтримати нашу збірну у мережі. Гаслом флешмобу президент обрав слова: "вас на полі не буде 11, нас на полі буде 40 мільйонів".

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Хештеги флешмобу

#завтра_на_полі_їх_буде_не_11

#завтра_нас_буде_40_мільйонів

Хто долучився до флешмобу

Посольство України в США

На сторінці відомства у фейсбуці мовиться, що "Посольство України в США долучається до флешмобу на підтримку української збірної з футболу, який запустив Президент України Володимир Зеленський".

Підтримуйте! Вболівайте за Україну! Go Ukraine,

– мовиться у повідомленні.

Дмитро Кулеба

Глава МЗС України Дмитро Кулеба опублікував атмосферне відео з переможного матчу збірної. Посадовець зауважив, що хоче, аби цього разу було так само. І перемога викликала б такі ж фантастичні емоції.

Олексій Чернишов

Політик Олексій Чернишов поділився світлиною, на якій позує у формі збірної України з футболу. Він зауважив, що це вбрання – особливе.

У цій формі наша збірна перемогла шведську в 2012 році з рахунком 2:1. Думаю, жоден із наших вболівальників не буде проти повторення сценарію. Хлопці, успіху вам,

– заявив Чернишов.

Олександр Пономарьов

Співак Олександр Пономарьов на його син Сашко підтримали збірну на самокаті. Хлопці разом заспівали "Оле оле оле, Україна чемпіон".

Олег Немчінов

Міністр Олег Немчінов заявив, що 29 червня Україна матиме шанс, якого не мала ще ніколи, і "ми маємо перемогти наших шведських друзів". Політик пригадав, що востаннє "ці команди зустрічались під час проведення Євро в Україні в 2012 році".

Немчінов зауважив, що тоді "Андрій Шевченко зробив подвійний дубль, що забезпечело перемогу нашій збірній".

Сьогодні Андрій Шевченко – тренер збірної України. Під його керівництвом наша збірна вперше пробилась в плей-офф чемпіонату Європи. Отже, щиро зичу перемогу нашій команді,

– наголосив міністр.

Оксана Маркарова

Пані посол України у США Оксана Маркарова заявила, що "разом з Володимир Зеленський, міністром Дмитром Кулебою та всіма колегами і вболівальниками, а також з всіма 40 мільйонами українців у жовто-блакитному кольорі душею будемо на полі з нашою збірною".

Микола Тищенко

Нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко наголосив, що 29 червня у вирішальному матчі на поле вийдуть "наші українські футбольні титани". Політик побажав успіху збірній та наголосив, що вірить у перемогу.

Окрім того, Тищенко передав флешмоб Закарпаттю.

Андрій Єрмак

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак запевнив: для підтримки української збірної "найкраще підійдуть щирі слова підтримки від кожного".

Вболіваємо за наших. Нас на полі буде не 11 гравців, а 40 мільйонів. Збірно України, ми завтра будемо твоїми фанатами, ми будемо з тобою всі 90 хвилин. Будемо разом з тобою співати гімн України,

– наголосив політик.

Михайло Подоляк

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк зауважив, що "футбол – це такий собі цілий божевільний світ у цілому божевільному світі".

"Просто велика гра. Але іноді футбол – це також трошки політики, трошки можливостей, трошки глобальної реклами і трошки дійсних проявів національного духу. Трошки всього того, що робить нас єдиними та сильними", – розповів політик.

Майбутню зустріч України та Швеції на полі Подоляк назвав "непростим матчем в непрості драматичні часи". І це не лише через пандемію коронавірусу. Політик наголосив, що слова Зеленського про 40 мільйонів українців на футбольному полі є дуже влучними.

Тому що важливо. Тому що єдина країна. Тому що не зовсім "просто гра в футбол",

– підсумував Подоляк.

Олександр Скічко

Політик Олександр Скічко також долучився до флешмобу і записав відео на підтримку збірної України. Він закликав українців нагадати нашим футболістам, що "на полі їх буде не 11, завтра нас буде 40 мільйонів".

Ірина Білик

Ірина Білик наголосила, що усі українці мають вболівати за нашу рідну збірну. Співачка зауважила, що хоче, аби "наші хлопці – справжні українці – перемогли".

Флешмоб від Зеленського: головне

Збірна України з футболу 29 червня побореться зі Швецією за вихід до 1/4 фіналу Євро-2020.

Напередодні Володимир Зеленський записав звернення до збірної, у якому зізнався, що "завтра я буду звичайним громадянином України, і я буду твоїм фанатом".

Український лідер запевнив футболістів: "вас на полі не буде 11, нас на полі буде 40 мільйонів".

Окрім того, президент запустив відповідний флешмоб.

Зеленський запустив флешмоб на підтримку збірної України: дивіться відео