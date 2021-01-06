Чемпіон світу з боксу українець Володимир Кличко звернувся до вболівальників з новорічним привітанням. Колишній боксер опублікував мотиваційне звернення.

Хочу, щоб ви повернулися сильними

Кличко звернувся до фанатів у своїх соцмережах. Легендарний боксер закликав вивчити урок, який люди отримали у 2020 році.

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2020 рік вплинув на всіх у світі, у нас були трагічні втрати і невдачі. Тим, хто постраждав, я бажаю всього найкращого. Всі ми були приборкані й тепер розуміємо, наскільки особливими є життя, сім'я, друзі і моменти. Давайте вчитися у 2020 року, залишивши його позаду. "Продовжуйте бити" у 2021 році,

– сказав Кличко.

Також Кличко у своєму зверненні вжив слово "повернення", що в деякому сенсі змушує вірити, що Володимир ще бодай одного разу вийде в ринг.

Та схоже, що сам 44-річний Кличко ніякого прихованого змісту у своє привітання не вкладав.

"Ви знаєте, що люди люблять спостерігати понад усе на світі? Повернення. Тому я хочу, щоб ви повернулися сильними у 2021 році. Миру і процвітання вам і вашим близьким. З новим роком!", – резюмував Кличко.

Останній бій Кличка відбувся у 2017 році, коли українець програв Ентоні Джошуа. Влітку 2017-го Володимир оголосив про завершення кар'єри.

Та досі з'являються чутки буцімто Кличко планує повернутися у ринг. Повідомлялося, що Володимир готовий повернутися у ринг заради рекорду Джорджа Формана і стати найстаршим чемпіоном світу.