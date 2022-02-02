Люблю, чтобы все было идеально, – Бех-Романчук о ритуалах перед стартом

Известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук рассказала, как настраивается на соревнования. Спортсменка вспомнила о собственном ритуале.

Бех-Романчук: Очень тщательно собираюсь

Марина рассказала, как собирается к стартам. Для нее важно, чтобы все было идеально сложено.

Стоит внимания Всегда настроена на максимальную борьбу, – Бех-Романчук оценила начало сезона

Мой единственный ритуал – я люблю, чтобы все было идеально. Очень тщательно собираюсь. Когда выхожу из комнаты, все должно быть тщательно сложенным. Я идеально собираю вещи в свой рюкзак. Ну и конечно, я верю в Бога. Всегда прошу о хороших секундах или удачном прыжке,

– сказала спортсменка.

Золотое начало сезона

Марина Бех-Романчук начала новый сезон.

На турнире "Рождественские старты" в Киеве Бех-Романчук в беге на 60 метров заняла 4 место. Ее результат – 7,63 секунды.

На чемпионате Украины в Сумах Марине удалось улучшить свой результат в спринте. С результатом 7,59 секунды в финале Марина стала четвертой.

Также спортсменка впервые попробовала свои силы в тройном прыжке. Именно в этой дисциплине она получила "золото".

Марина продемонстрировала самый лучший для себя результат – 14,34 метра.