Бех-Романчук: Дуже прискіпливо збираюся

Марина розповіла, як збирається до стартів. Для неї важливо, аби все було ідеально складеним.

Варте уваги Завжди налаштована на максимальну боротьбу, – Бех-Романчук оцінила початок сезону

Мій єдиний ритуал – я дуже люблю, щоб все було ідеально. Дуже прискіпливо збираюся. Коли виходжу з кімнати, то все має бути досконало складеним. Я ідеально збираю речі у свій рюкзак. Ну і звичайно, я вірю в Бога. Завжди прошу про гарні секунди чи вдалий стрибок,

– сказала спортсменка.

До уваги! Повне інтерв'ю з Мариною Бех-Романчук читайте на сайті 24 каналу за посиланням.

Золотий початок сезону