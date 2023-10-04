С профессиональным спортом покончено: любительский клуб официально представил Хачериди – фото

Евгений Хачериди был одним из лучших защитников в украинском футболе. Но с возрастом и проблемами все изменилось.

Штурм из Иванкова представил Евгения Хачериди. Маститый защитник уже успел дебютировать за свой новый клуб.

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В удовольствие

Евгений Хачериди окончательно покончил с профессиональным футболом и отправился в любители. Клуб Штурм из Киевской области уже успел представить своим болельщикам знаменитый центрбек. Стоит отметить, что информация о том, что Хачериди присоединится к иванковскому коллективу, была и раньше, однако сам игрок ее отрицал.

К тому же Евгений уже дебютировал за клуб Киевской области. Центральный защитник появился в стартовом составе Штурма в матче против Пенуэла. Опытный футболист выступал под 4-м номером, хотя раньше практиковал одевать футболку с цифрой 34. Иванковский коллектив одержал сухую победу 2:0. Штурм занимает 5-е место (8 очков) в Группе 2 после 6-и сыгранных туров, отставая от второго места, которое дает возможность команде сыграть в следующем раунде, всего на один балл.

Евгений Хачериди / ФК Штурм

Карьера Евгения Хачериди

Перед переходом в Динамо центральный защитник успел поиграть в Волыни под руководством Виталия Кварцяного, который и выковал футболиста. Киевский клуб заплатил за футболиста 750 тысяч евро.

За столичный коллектив Евгений провел 237 матчей, в которых забил 8 мячей и отдал 2 ассиста. Один из голов Хачериди, а именно в ворота донецкого Металлурга, стал самым лучшим мячом по итогам сезона УПЛ.

С "бело-синими" центрбек дважды становился чемпионом Украины, дважды обладателем Кубка и дважды Суперкубком страны. Также Евгений выходил с киевлянами в последний четвертьфинал Динамо Лиги Европы и 1/8 Лиги чемпионов.

Хачериди покинул Динамо со скандалом из-за своего характера. После Киева Евгений еще успел поиграть в ПАОК и Динамо Брест. В греческом клубе Евгений отметился патриотическим поступком. В одном из матчей квалификации в Лигу чемпионов ПАОК сошел с московским Спартаком. Фанаты российского клуба выкрикивали оскорбления в сторону Хачериди, на что тот просто продемонстрировал "сине-желтые" щитки. Такое действие украинца плохо повлияло на его карьеру в Греции, поскольку на тот момент президентом ПАОК был россиянин, который и попер футболиста из команды.

В свое время футболистом интересовались Боруссия Дортмунд и Шальке, на тот момент Хачериди стоил 9 миллионов евро, что было самым дорогим ценником.

За сборную Украины Хачериди провел 51 матч, в которых забил три гола. Евгений с "сине-желтыми" сыграл на Евро-2012 и Евро-2016.

. За иванковский клуб также выступают такие именитые игроки, как: ворота Сергей Погорелый (играл в Металлисте, Таврии и других клубах УПЛ), форварды Владимир Лысенко (Олимпику, Колоссе и других клубах УПЛ), Эсеола (Кайрати из Казахстана, Звезде и других клубах УПЛ) ) и полузащитник Евгений Морозенко (Динамо-2, Вереси и других клубах УПЛ).