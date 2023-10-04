Штурм з Іванкова презентував Євгена Хачеріді. Маститий захисник уже встиг дебютувати за свій новий клуб.

Варте уваги Бронзовий призер ЧС та зручний тренер для Маліновського: хто може замінити ван Леувена в Шахтарі

В задоволення

Євген Хачеріді остаточно покінчив з професійним футболом та подався у аматори. Клуб Штурм із Київської області уже встиг представити своїм вболівальникам іменитого центрбека. Варто відзначити, що інформація про те, що Хачеріді доєднається до іванківського колективу була й раніше, проте сам гравець її заперечував.

До того ж Євген уже дебютував за клуб із Київщини. Центральний захисник з'явився у стартовому складі Штурма у матчі проти Пенуела. Досвідчений футболіст виступав під 4-им номером, хоча раніше практикував одягати футболку з цифрою 34. Іванківський колектив здобув суху перемогу 2:0. Штурм посідає 5-у сходинку (8 очок) в Групі 2 після 6-и зіграних турів, відстаючи від другого місця, котре дає нагоду команді зіграти у наступному раунді, всього на один бал.

Євген Хачеріді / ФК Штурм

До речі. За іванківський клуб також виступають такі імениті гравці, як: ворота Сергій Погорілий (грав у Металісті, Таврії та інших клубах УПЛ), форварди Володимир Лисенко (Олімпіку, Колосі та інших клубах УПЛ), Есеола (Кайраті з Казахстану, Зірці й інших клубах УПЛ) та півзахисник Євген Морозенко (Динамо-2, Вересі й інших клубах УПЛ).

Кар'єра Євгена Хачеріді